Wetteraussichten

Auf Sonne und Hitze folgen in Hessen Schauer und Gewitter

Nach bis zu 33 Grad am Samstag kommt die Abkühlung, aber auch der Regen: Zum Ausklang des Wochenendes ziehen wieder Wolken auf. Die Meteorologen warnen örtlich vor Gewittern.

Heiteres Sommerwetter bei bis zu 33 Grad meldet der Deutsche Wetterdienst für den Samstag in Hessen. Foto: Helmut Fricke/dpa
Heiteres Sommerwetter bei bis zu 33 Grad meldet der Deutsche Wetterdienst für den Samstag in Hessen.

Offenbach am Main (dpa/lhe) - Nach einem sonnigen und heißen Samstag bringen in Hessen Regen und einzelne Gewitter wieder etwas Abkühlung. Im Tagesverlauf steigen die Temperaturen am Samstag auf 29 bis 33 Grad Celsius, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Auf der Wasserkuppe bleibt es mit 26 Grad etwas weniger heiß. 

In der Nacht ziehen dann vermehrt Wolken auf, die Temperaturen sinken dabei auf 16 bis 12 Grad. War am Samstag kein Regenschirm nötig, braucht es den nun am Sonntag: Von Nordwest nach Südost breiten sich laut DWD Wolkenfelder und leichte Regenschauer aus. 

Trüber Wochenstart

Für die Nordhälfte Hessens warnen die Meteorologen am Abend zudem vor einzelnen Gewittern mit Starkregen und teils stürmischen Böen. Die Temperaturen klettern dabei auf 26 Grad im Norden und 30 Grad im Süden. Der Regen hält sich auch in der Nacht auf Montag, in der Nordhälfte werden erneut Gewitter erwartet, die zum Morgen aber nachlassen sollen.

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Der Start in die neue Woche ist eher grau: Erwartet werden wechselnde Bewölkung und immer wieder Schauer. Die Höchsttemperaturen sollen zwischen 23 und 28 Grad liegen, in höheren Lagen können sie sogar unter die 20 Grad-Marke fallen.

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