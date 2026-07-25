Auf Sonne und Hitze folgen in Hessen Schauer und Gewitter

Offenbach am Main (dpa/lhe) - Nach einem sonnigen und heißen Samstag bringen in Hessen Regen und einzelne Gewitter wieder etwas Abkühlung. Im Tagesverlauf steigen die Temperaturen am Samstag auf 29 bis 33 Grad Celsius, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Auf der Wasserkuppe bleibt es mit 26 Grad etwas weniger heiß.

In der Nacht ziehen dann vermehrt Wolken auf, die Temperaturen sinken dabei auf 16 bis 12 Grad. War am Samstag kein Regenschirm nötig, braucht es den nun am Sonntag: Von Nordwest nach Südost breiten sich laut DWD Wolkenfelder und leichte Regenschauer aus.

Trüber Wochenstart

Für die Nordhälfte Hessens warnen die Meteorologen am Abend zudem vor einzelnen Gewittern mit Starkregen und teils stürmischen Böen. Die Temperaturen klettern dabei auf 26 Grad im Norden und 30 Grad im Süden. Der Regen hält sich auch in der Nacht auf Montag, in der Nordhälfte werden erneut Gewitter erwartet, die zum Morgen aber nachlassen sollen.

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