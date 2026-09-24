Wetteraussichten

Auf Wolken folgen sonnige Herbsttage

Nicht täuschen lassen sollte man sich von einem grauen Start in den Tag - die Sonne kommt. Kleiner Wermutstropfen: Vereinzelt kommt es zu starken Böen.

Die Wolken verziehen sich in Hessen zum Nachmittag und machen den Weg frei für die Sonne. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Die Wolken verziehen sich in Hessen zum Nachmittag und machen den Weg frei für die Sonne. (Symbolbild)

Offenbach am Main (dpa/lhe) - Nach einem zunächst grauen Start in den Tag zeigt sich das Wetter in Hessen heiter. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, steigen die Temperaturen auf 18 bis 21 Grad. In höheren Lagen werden bis zu 16 Grad erwartet. Ist es zunächst noch teils stark bewölkt, setzt sich die Sonne zum Nachmittag verbreitet durch. Am Vormittag kann es im Norden noch vereinzelt regnen, sonst bleibt es trocken. Die Meteorologen rechnen im nordhessischen Bergland und der Rhön mit teils starken Böen.

In der Nacht zu Freitag bleibt es trocken. Bei Temperaturen zwischen 7 und 3 Grad können örtlich Nebel und Dunst die Sicht erschweren. Danach zeigt sich dem DWD zufolge verbreitet am Freitag die Sonne. An der Bergstraße klettern die Temperaturen auf bis zu 24 Grad, sonst auf 19 bis 22 Grad.

In der Nacht zu Samstag zeigt sich der Himmel klar und es bleibt trocken. Örtlich können erneut Dunst und Hochnebel auftreten. Im Tagesverlauf klettern die Temperaturen bei trockenem, zunächst heiterem Wetter auf Werte um 25 Grad im Süden. Im Norden erwarten die Meteorologen um 22 Grad, in Hochlagen um 20 Grad.

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