Start ins Wochenende mit Wolken-Sonne-Mix
Bis zu 27 Grad erreichen die Temperaturen im Süden von Hessen. Der Regenschirm wird nur am Samstag vereinzelt in Nordhessen gebraucht.
Offenbach (dpa/lhe) - Mit wechselnder Bewölkung, einzelnen Schauern im äußersten Norden und im Tagesverlauf vermehrt Aufheiterungen startet das Wetter-Wochenende in Hessen. Die Höchsttemperaturen liegen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zwischen 21 Grad in Nordhessen und bis 26 Grad im Rhein-Main-Gebiet. In Hochlagen werden heute 17 Grad erwartet.
Am Sonntag wird es nach rascher Auflösung örtlicher Dunst- und Nebelfelder heiter bis sonnig und es bleibt niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen liegen laut DWD zwischen 21 und 23 Grad im Norden und 24 bis 27 Grad im Süden von Hessen, in Hochlagen um 19 Grad. Auch in der Nacht zum Montag bleibt es nach der Vorhersage des Wetterdienstes meist niederschlagsfrei.