Wetter-Mix am Wochenende
Bis zu 22 Grad warm ist es zum Start ins Wochenende. Danach wird es kühler.
Offenbach (dpa/lhe) - Erst heiter und sonnig, dann Wolken und Regen: In Hessen startet das Wochenende mit Höchsttemperaturen zwischen 18 und 22 Grad. Am Nachmittag kommen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) dickere Wolken und am Abend gebietsweise etwas Regen.
Spürbar kälter wird es am Sonntag mit Werten zwischen 12 und 15 Grad. Es wird wolkig bis stark bewölkt. Für den Abend sagt der DWD im Südosten vereinzelt etwas Regen voraus.
Zum Start in die neue Woche setzt sich dieser Wettertrend fort: Am Montag wird es nach Angaben der Metrologen stark bewölkt bis bedeckt sein, gebietsweise fällt etwas Regen. Die Höchsttemperaturen liegen in Hessen zwischen 13 und 15 Grad.