Vorhersage

Wetter-Mix am Wochenende

Bis zu 22 Grad warm ist es zum Start ins Wochenende. Danach wird es kühler.

Viele Wolken gibt es im Laufe des Wochenendes. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa
Viele Wolken gibt es im Laufe des Wochenendes. (Symbolbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Erst heiter und sonnig, dann Wolken und Regen: In Hessen startet das Wochenende mit Höchsttemperaturen zwischen 18 und 22 Grad. Am Nachmittag kommen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) dickere Wolken und am Abend gebietsweise etwas Regen.

Spürbar kälter wird es am Sonntag mit Werten zwischen 12 und 15 Grad. Es wird wolkig bis stark bewölkt. Für den Abend sagt der DWD im Südosten vereinzelt etwas Regen voraus. 

Zum Start in die neue Woche setzt sich dieser Wettertrend fort: Am Montag wird es nach Angaben der Metrologen stark bewölkt bis bedeckt sein, gebietsweise fällt etwas Regen. Die Höchsttemperaturen liegen in Hessen zwischen 13 und 15 Grad.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Osterwetter in Hessen: Mix aus Sonne, Wolken und Regen
DWD-Vorhersage

Osterwetter in Hessen: Mix aus Sonne, Wolken und Regen

Das Osterwochenende bietet wechselhaftes Wetter. Wann die besten Chancen für die Eiersuche sind, verrät der Wetterdienst.

03.04.2026

Wetter-Mix am Wochenende
Sonne und Regen

Wetter-Mix am Wochenende

Erst scheint die Sonne, dann gibt es gebietsweise Regen. Die Temperaturen steigen am Wochenende auf bis zu 24 Grad.

11.04.2025

Regen, Gewitter und etwas Sonne am Wochenende in Hessen
Wettervorhersage

Regen, Gewitter und etwas Sonne am Wochenende in Hessen

Das Wetter am Wochenende in Hessen wird den Prognosen nach durchwachsen. Am Samstag ist mit vielen Wolken zu rechnen, zudem gehen die Temperaturen etwas herunter.

12.07.2024

Sonne-Wolken-Mix in Hessen erwartet
Wetter

Sonne-Wolken-Mix in Hessen erwartet

Bis zu 21 Grad soll es am Wochenende warm werden. Regen ist kaum zu erwarten.

27.04.2024

Wetter

Mix aus Regen und Wolken zum Wochenende in Hessen

20.10.2023