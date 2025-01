«Aufbruchstimmung» - Grünes Spitzenduo startet in Wahlkampf

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens grünes Spitzenduo Anna Lührmann und Omid Nouripour ist in die heiße Phase des winterlichen Bundestagswahlkampfs gestartet. Lührmann, Bundestagsabgeordnete und Staatsministerin im Auswärtigen Amt für Europa und Klima, ist Spitzenkandidatin im Bundesland. Nouripour, früherer Co-Bundesvorsitzender der Partei, steht auf Platz zwei der Landesliste für die vorgezogene Bundestagswahl am 23. Februar. Alleine in Hessen wollen die Grünen nach eigenen Angaben mit rund 560 Großplakaten für ihren bundesweiten Spitzenkandidaten Robert Habeck werben.