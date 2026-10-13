Unfälle

Auffahrunfall auf der A656 - Frau lebensbedrohlich verletzt

Eine 52-Jährige muss auf der Autobahn bremsen. Dann kracht es: Der Wagen hinter ihr fährt auf. Schließlich sind drei Fahrzeuge in den Unfall involviert.

Das Auto der Frau wurde gegen einen Sprinter geschleudert. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Das Auto der Frau wurde gegen einen Sprinter geschleudert. (Symbolbild)

Mannheim (dpa/lsw) - Eine 52 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 656 lebensgefährlich verletzt worden. Sie habe am Montagabend an einem Stauende anhalten müssen, ein 59-Jähriger sei dann ungebremst mit seinem Auto in ihren Wagen gekracht, teilte die Polizei mit. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto der Frau gegen den Sprinter eines 61-Jährigen geschleudert, der auf der benachbarten Spur unterwegs war. 

Der Unfall passierte auf Höhe des Maimarktgeländes zwischen dem Autobahnkreuz Mannheim und der Anschlussstelle Mannheim-Neckarau. Die beiden Autofahrer wurden leicht verletzt. Rettungskräfte brachten alle Verletzten in Krankenhäuser. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 55.000 Euro. 

Die Fahrbahn Richtung Mannheim war rund um die Unfallstelle für etwa vier Stunden voll gesperrt. Auch weil zeitgleich in der nahegelegenen SAP Arena Bryan Adams auftrat, kam es zu erheblichen Beeinträchtigungen des Verkehrs.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Auffahrunfall auf der A5 bei Heidelberg: 77-Jährige verletzt
Unfall

Auffahrunfall auf der A5 bei Heidelberg: 77-Jährige verletzt

Am Autobahnkreuz musste eine Autofahrerin plötzlich bremsen. Der Wagen hinter ihr reagierte zu spät mit teuren Folgen.

20.07.2026

Nach Unfall: Fahrer steigt aus und wird von Wagen erfasst
Mehrere Verletzte

Nach Unfall: Fahrer steigt aus und wird von Wagen erfasst

Ein Autofahrer fährt auf ein Gespann auf, dann kracht ein weiterer Wagen gegen andere Fahrzeuge und in die Unfallstelle auf der A7. Was bislang bekannt ist.

27.04.2026

Auffahrunfall auf A5 mit sechs Fahrzeugen
Unfälle

Auffahrunfall auf A5 mit sechs Fahrzeugen

Weil ein Autofahrer nicht rechtzeitig vor dem Ende einer Reihe stehender Fahrzeuge bremst, kommt es auf der A5 zu einer Kettenreaktion. Die Autobahn wird zeitweise komplett gesperrt.

14.02.2026

Autofahrerin wird auf Autobahn zum Stillstand ausgebremst
Polizei

Autofahrerin wird auf Autobahn zum Stillstand ausgebremst

Unrühmlicher Vorfall am Donnerstagmorgen auf der A6: Einem Autofahrer ging es offensichtlich nicht schnell genug, sodass er die 37-Jährige auf dem linken Fahrstreifen bis zum Stehen ausbremste. Dann stieg er aus einem Wagen aus.

01.09.2023

Ravensburg

Sattelzug kracht in Auto: Fahrer lebensbedrohlich verletzt

21.04.2023