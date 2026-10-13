Auffahrunfall auf der A656 - Frau lebensbedrohlich verletzt
Eine 52-Jährige muss auf der Autobahn bremsen. Dann kracht es: Der Wagen hinter ihr fährt auf. Schließlich sind drei Fahrzeuge in den Unfall involviert.
Mannheim (dpa/lsw) - Eine 52 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 656 lebensgefährlich verletzt worden. Sie habe am Montagabend an einem Stauende anhalten müssen, ein 59-Jähriger sei dann ungebremst mit seinem Auto in ihren Wagen gekracht, teilte die Polizei mit. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto der Frau gegen den Sprinter eines 61-Jährigen geschleudert, der auf der benachbarten Spur unterwegs war.
Der Unfall passierte auf Höhe des Maimarktgeländes zwischen dem Autobahnkreuz Mannheim und der Anschlussstelle Mannheim-Neckarau. Die beiden Autofahrer wurden leicht verletzt. Rettungskräfte brachten alle Verletzten in Krankenhäuser. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 55.000 Euro.
Die Fahrbahn Richtung Mannheim war rund um die Unfallstelle für etwa vier Stunden voll gesperrt. Auch weil zeitgleich in der nahegelegenen SAP Arena Bryan Adams auftrat, kam es zu erheblichen Beeinträchtigungen des Verkehrs.