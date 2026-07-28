Autobahn zeitweise gesperrt

Auffahrunfall mit sieben Verletzten

Ein unachtsamer Moment, fünf beteiligte Autos, sieben verletzte Personen: Ein Auffahrunfall auf der A7 führt zu einem Großaufgebot von Rettungskräften. So lief der Unfall ab.

Bei einem Auffahrunfall bei Nersingen sind sieben Personen verletzt worden. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Bei einem Auffahrunfall bei Nersingen sind sieben Personen verletzt worden. (Symbolbild)

Nersingen (dpa) - Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 7 bei Nersingen (Landkreis Neu-Ulm) sind sieben Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 56 Jahre alter Autofahrer am Montagabend bei dichtem Verkehr auf zwei vorausfahrende Wagen auf. Dabei wurden drei Menschen leicht verletzt.

Ein nachfolgender 46-jähriger Autofahrer musste daraufhin stark abbremsen. Ihm fuhr wiederum ein weiteres Auto auf, wodurch sein Wagen auf das Fahrzeug des 56-Jährigen geschoben wurde. Der 46-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die 44 Jahre alte Fahrerin des auffahrenden Autos wurde mittelschwer verletzt, ihre elf und 14 Jahre alten Kinder leicht.

Alle Verletzten wurden laut Polizei in umliegende Krankenhäuser gebracht. Mehrere Feuerwehren und Rettungsdienste waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Der Gesamtschaden belaufe sich auf 85.000 Euro.

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Gegen die Unfallverursacher wurden demnach Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Die A7 war rund zwei Stunden gesperrt, der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

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