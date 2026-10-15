Auffahrunfall sorgt für Chaos in beide Autobahn-Richtungen
Auf der A5 bei Sandhausen staut sich der Verkehr nach einem Auffahrunfall in beide Richtungen. Der Unfallhergang ist noch unklar – und eine weitere Sperrung könnte folgen.
Sandhausen (dpa/lsw) - Wegen eines größeren Auffahrunfalls auf der Autobahn 5 bei Sandhausen (Rhein-Neckar-Kreis) ist es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen in beiden Fahrtrichtungen gekommen. Der Unfall ereignete sich auf der Fahrtrichtung Norden – dort sei am frühen Abend die linke Spur gesperrt worden. Der Verkehr werde an der Unfallstelle vorbeigeleitet, sagte ein Polizeisprecher.
Ein Rettungshubschrauber befand sich im Anflug, weshalb davon auszugehen sei, dass kurzfristig alle Fahrspuren in Richtung Norden gesperrt würden, damit dieser sicher auf der Autobahn landen könne.
Auch auf der Gegenfahrbahn kam es aufgrund von Rettungsfahrzeugen auf der linken Spur zur Sperrung der Fahrbahn. In beide Richtungen bildete sich ein massiver Rückstau. Genaueres zum Unfallhergang war zunächst nicht bekannt. Ein Mensch sei im Auto eingeklemmt worden und müsse von den Einsatzkräften befreit werden. Ob es Verletzte gibt, blieb ebenfalls unklar.