In den Graben gerutscht

Aufmerksamer Autofahrer bemerkt Unfallwagen – Frau gerettet

Ein Autofahrer entdeckt bei Beltershausen einen Wagen im Graben – die Fahrerin ist regungslos. Der Mann reagiert schnell.

Die Frau war vermutlich von der Fahrbahn abgekommen. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Die Frau war vermutlich von der Fahrbahn abgekommen. (Symbolbild)

Gießen (dpa/lhe) - Ein aufmerksamer Autofahrer hat in der Nähe von Marburg einer verunglückten Frau womöglich das Leben gerettet. Als er am Morgen auf einer Landstraße bei Beltershausen im Landkreis Marburg-Biedenkopf unterwegs war, bemerkte er einen Kleinwagen in einem Graben. Die 63-Jährige saß regungslos hinter dem Steuer. Der Autofahrer alarmierte Polizei und Rettungsdienst. Die lebensgefährlich verletzte Frau wurde in eine Klinik gebracht.

Die Polizei vermutet, dass die 67-Jährige aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und in den Graben geraten war. Die Strecke musste aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten kurzzeitig voll gesperrt werden.

