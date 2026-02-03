Aufmerksamer Autofahrer bemerkt Unfallwagen – Frau gerettet
Ein Autofahrer entdeckt bei Beltershausen einen Wagen im Graben – die Fahrerin ist regungslos. Der Mann reagiert schnell.
Gießen (dpa/lhe) - Ein aufmerksamer Autofahrer hat in der Nähe von Marburg einer verunglückten Frau womöglich das Leben gerettet. Als er am Morgen auf einer Landstraße bei Beltershausen im Landkreis Marburg-Biedenkopf unterwegs war, bemerkte er einen Kleinwagen in einem Graben. Die 63-Jährige saß regungslos hinter dem Steuer. Der Autofahrer alarmierte Polizei und Rettungsdienst. Die lebensgefährlich verletzte Frau wurde in eine Klinik gebracht.
Die Polizei vermutet, dass die 67-Jährige aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und in den Graben geraten war. Die Strecke musste aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten kurzzeitig voll gesperrt werden.