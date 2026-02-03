Neue Regelung

Aufreger Verpackungssteuer: «Schon eine Frechheit»

In Tübingen und Konstanz kennt man sie bereits - in Freiburg gibt es seit Jahresbeginn die Verpackungssteuer auf Speisen zum Mitnehmen. Aus der Gastronomie kommt Gegenwind - die Stadt äußert sich.

Seit Beginn des Jahres fallen für Verpackungen to go unterschiedliche Beträge an. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Seit Beginn des Jahres fallen für Verpackungen to go unterschiedliche Beträge an.

Freiburg im Breisgau (dpa/lsw) - In Freiburg entscheidet seit einem Monat mitunter die Temperatur des Essens, ob die neue Verpackungssteuer anfällt oder nicht. Warmes Essen to go kostet extra, kalte Speisen in vielen Fällen nicht. Zwischen 50 und 70 Cent fallen im Stadtgebiet nun jeweils auf Verpackungen an. Wie kreativ manch Gastronom oder Verbraucher wurde, um diese Steuer auf Speisen zum Mitnehmen zu umgehen, berichtete unter anderem die «Badische Zeitung». 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

In einer Freiburger Pizzeria bekommen Gäste demnach einen leeren Pizzakarton bei Ankunft als Geschenk, bei einer amerikanischen Fast-Food-Kette wird auf den gegenüberliegenden Parkplatz bestellt - denn auf geliefertes Essen fällt keine Verpackungssteuer an. Die Stadt erntete viel Kritik für die neue Regelung - wenn auch einige Gastronomen den eigentlichen Kern der Sache unterstützen. 

Hoher bürokratischer Aufwand und Mehrkosten 

Grundsätzlich stehe er hinter dem Ziel, weniger Müll zu verursachen, sagte Frédéric Zindler, Betreiber des Lokals «Lollo», der Deutschen Presse-Agentur. Seiner Auffassung nach hätte die Stadt allerdings zuerst ein umfassendes Mehrwegangebot für Gastronomen auf die Beine stellen und dann erst gegebenenfalls mit einer Steuer nachziehen sollen. «Ich finde es schon eine Frechheit, diese Steuer zu verlangen und gleichzeitig zu sagen, wir liefern erst in ein, zwei Jahren eine Möglichkeit.» 

Die Steuer verursacht Gastronom Zindler zufolge deutlich mehr Aufwand. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Die Steuer verursacht Gastronom Zindler zufolge deutlich mehr Aufwand.

Die Stadt Freiburg startete zwar eine sogenannte Mehrwegoffensive mit einem neu eingeführten Mehrwegverbund, von dem Gastronomen Teil sein können. Aktuell gibt es hier von Seite der Stadt jedoch lediglich Mehrwegbecher im Angebot und keine Behälter für Essen. «In 2027 sollen Angebote für verschiedene Speiseverpackungen stehen», äußerte die Stadt auf Anfrage. 

Stadt hält an Regelung fest 

Auch Robin Pfefferle mit seinem mexikanischen Lokal «YepaYepa» berichtet von Hindernissen im Alltag. Sein Betrieb habe beschlossen, komplett auf Einweg zu verzichten. Dadurch ist Pfefferle zufolge rund zehn Prozent seiner To-Go-Kundschaft weggebrochen. «McDonald's tut das am Ende nicht weh - den kleinen Betrieben schon.» Von Mehrweg als Konzept sei er überzeugt - jedoch kritisierte er ebenfalls, dass die Steuer eingeführt worden sei, ohne Betriebe ausreichend darauf vorbereitet zu haben. 

Gastronom Pfefferle verzichtet mittlerweile vollständig auf Einweg. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Gastronom Pfefferle verzichtet mittlerweile vollständig auf Einweg.

Die Stadt Freiburg hält an der Regelung fest. Für eine Bewertung des Effekts sei es noch zu früh, hieß es von einer Sprecherin. Die Steuer sei eine Umstellung, bei der es zunächst Unsicherheiten gebe. Man stehe in engem Kontakt mit Betrieben und habe bereits rund 200 Betriebsstätten beraten. «Stand jetzt ist im Gemeinderat noch keine Debatte erfolgt, ob und wie nachjustiert werden kann.» Eine umfassende Evaluation der Verpackungssteuer ist demnach in zwei Jahren geplant.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Freiburg führt Steuer auf Einwegverpackungen ein
Kampf gegen Innenstadt-Müll

Freiburg führt Steuer auf Einwegverpackungen ein

Auch Freiburg erhebt nun eine Steuer auf Einwegverpackungen. Was das für den Preis von Pommes oder Burgern zum Mitnehmen bedeutet und welches Ziel die Stadt damit verfolgt.

01.01.2026

Freiburg führt Verpackungssteuer ein
Kampf gegen Innenstadt-Müll

Freiburg führt Verpackungssteuer ein

Einweg-Kaffeebecher, Pommesschalen, Wegwerfbesteck - nach Tübingen zieht nun Freiburg Konsequenzen. Das Votum des Gemeinderats ist auch eine Schlappe für den Rathauschef.

06.05.2025

Steuer auf Einwegverpackungen auch in hessischen Städten?
Nachhaltigkeit

Steuer auf Einwegverpackungen auch in hessischen Städten?

Das Bundesverfassungsgericht hat die kommunale Verpackungssteuer für rechtmäßig erklärt. Viele hessische Städte stehen der Abgabe zurückhaltend gegenüber. Einige Kommunen aber sind nicht abgeneigt.

01.02.2025

Aufpreis für Verpackung: Wird die Gastronomie in Weinheim noch teurer?
Verpackungssteuer

Aufpreis für Verpackung: Wird die Gastronomie in Weinheim noch teurer?

Vorbild Tübingen: Gibt es auch in der Region bald eine Verpackungssteuer? Ein Antrag liegt dem Weinheimer Gemeinderat schon vor. Was Gastronomen, die Stadt und der Wald-Michelbacher Bürgermeister dazu sagen.

31.01.2025

Justiz

Nach Urteil: Freiburg prüft Verpackungssteuer

26.05.2023