Aufsteiger Bietigheim holt alten Bekannten als Cheftrainer
Zwei Siege, neun Niederlagen: Aufsteiger SG BBM Bietigheim steckt tief im Tabellenkeller der Handball-Bundesliga. Sebastià Salvat soll als neuer Cheftrainer für Besserung sorgen.
Bietigheim (dpa/lsw) - Handball-Bundesligist SG BBM Bietigheim hat Sebastià Salvat als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 39-Jährige wechselt mit sofortiger Wirkung vom österreichischen Meister JAGS Vöslau zum deutschen Aufsteiger, wie die Schwaben mitteilten. Salvat, der von 2021 bis 2024 bereits Teil des Bietigheimer Trainerteams war, folgt auf den nach elf Spielen freigestellten Hartmut Mayerhoffer.
«Wir haben uns intensiv mit der Neu-Besetzung des Cheftrainerpostens beschäftigt und rund 40 Kandidaten diskutiert. Am Ende fiel unsere Wahl einstimmig auf Sebastià», sagte SG-Geschäftsführer Bastian Spahlinger laut Mitteilung. «Seine Idee von Handball passt aus unserer Sicht sehr gut zu unserer Mannschaft. Und Sebas passt mit seiner Art perfekt in die SG-Familie.»
Die Rückkehr bedeute ihm sehr viel, sagte Salvat. «Ich habe viele Jahre hier verbracht, kenne den Verein und einen großen Teil der Mannschaft sehr gut. Es ist einfach schön, wieder hier zu sein.»
Vor der Partie am Sonntag in Melsungen (16.30 Uhr/Dyn) belegt der Aufsteiger nach zwei Siegen und neun Niederlagen den vorletzten Tabellenplatz.