Aufstiegsrang gefestigt: Nürnberg schlägt Darmstadt

Nürnberg (dpa) - Der 1. FC Nürnberg hat den SV Darmstadt in der 2. Fußball-Bundesliga bezwungen und geht als Tabellenzweiter in die Länderspielpause. Mit einem 2:0 (0:0) festigten die Franken von Trainer Miroslav Klose ihren Rang in der Aufstiegszone hinter Spitzenreiter Hertha BSC. Piet Scobel in der 50. Minute und William Bøving (88.) trafen für den «Club».

Nürnberg bugsierte die Darmstädter, die auch ihr fünftes Auswärtsspiel in der Zweitliga-Saison verloren, zudem runter in die Abstiegszone. Die Auswärtsmisere der Hessen hält dabei schon viel länger an: Darmstadt ist nun seit mehr als einem Jahr ohne Sieg in Auswärtsspielen.

Vor 40.284 Zuschauern im Max-Morlock-Stadion zeigten beide Teams in der ersten Halbzeit eine maue Vorstellung. Nürnberg war zwar spielbestimmend gegen ganz tief verteidigende Gäste, die in den vergangenen Jahren gleich mehrmals in Franken erfolgreich waren; Torchancen aber gab es keine.

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Videoreferee nimmt Darmstadt-Treffer zurück

Das änderte sich nach dem Seitenwechsel. Nach einem Ballgewinn von Bøving legte Adam Markhiyev in die Mitte, und Scobel schloss zur Führung ab. Der Angreifer bejubelte vor der «Club»-Kurve sein sechstes Saisontor. Im Darmstadt-Tor hatte Alexander Brunst keine Chance - er spielte, weil Stammkeeper und Kapitän Marcel Schuhen wegen einer Hüftverletzung ausfiel.