Augsburg braucht «Schlagbohrer» für das Stuttgarter «Brett»

Augsburg (dpa) - Augsburg-Coach Manuel Baum freut sich auf das Trainer-Duell mit Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart. Und er rühmt den Kollegen vor dem Schwaben-Derby am Sonntagabend (19.30 Uhr/DAZN) in der WWK Arena.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

«Ich habe gemeinsam mit ihm die Schulbank gedrückt», erinnerte Baum vor dem Heimspiel, das den 27. Bundesliga-Spieltag beschließt. «Ich zolle den Stuttgartern großen Respekt für das, was sie da in den letzten Jahren aufgebaut haben unter dem Basti, mit dem ich den Fußballlehrer-Lehrgang gemacht habe.»

Baum beeindruckt die Trainer-Laufbahn von Hoeneß

Es sei absolut «beeindruckend, welche Trainer-Laufbahn Basti vollzogen hat», lobte Baum. Seine eigene Mannschaft hat er in dieser Woche auf eine ganz große Aufgabe vorbereitet. «Es wird wieder ein schönes Brett werden für uns. Aber wir lieben ja Bretter, egal, wie dick sie sind», sagte Baum und scherzte: «Den Bohrer müssen wir scharf stellen. Wir brauchen da eine Schlagbohrmaschine, nicht so einen kleinen Akku-Bohrer.»

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können entweder in den Cookie-Einstellungen, die Einwilligung für Social Media geben, oder der Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten, für alle Drittplattformen, zustimmen. Externen Inhalt immer laden Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Leipzig (1:2) und Dortmund (0:2) wollen die Augsburger in der dritten Partie gegen ein Topteam der Liga unbedingt wieder punkten. Man freue sich «riesig auf das Schwaben-Derby», sagte Baum, zumal unter Flutlicht und in einem vollbesetzten Stadion.

Unter seiner Leitung ist der FCA daheim ungeschlagen (vier Siege, drei Remis). Baum fordert von seinen Spielern, «an die maximale Leistungsgrenze zu gehen», um mit Punkten einem frühzeitigen Klassenerhalt näherzukommen.

Dass das Ausscheiden aus der Europa League in Porto die Stuttgarter noch belasten könnte, glaubt Baum nicht. «Bei denen geht es nicht nur in der Liga noch um was. Sie wollen in die Champions League. Sie wollen im DFB-Pokal weiter dabei sein. Und bei dem einen oder anderen geht es auch um eine WM-Teilnahme. Das lässt nicht darauf schließen, dass sie in ein Loch fallen.»

Torhüter-Duell: Dahmen kontra Nübel