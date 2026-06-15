Kriminalität

Aus Gebäude geworfene Tasse verfehlt Spaziergänger nur knapp

Eine aus dem oberen Stockwerk eines Gebäudes geworfene Tasse verfehlt zwei Männer nur knapp. Die Polizei ermittelt gegen einen 35-Jährigen - die genauen Hintergründe der Tat sind bislang unklar.

Der 35-Jährige muss sich wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung verantworten. (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Der 35-Jährige muss sich wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung verantworten. (Symbolbild)

Dreieich (dpa/lhe) - Ein 35-jähriger Mann soll in Dreieich im Kreis Offenbach eine Tasse aus dem oberen Stockwerk eines Gebäudes geworfen und dabei zwei Personen nur knapp verfehlt haben. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung ermittelt, wie die Polizei mitteilte. 

Statt die beiden Männer im Alter von 37 und 42 Jahren zu treffen, die gerade mit ihrem Hund spazieren gewesen seien, sei die Tasse in einem Gebüsch vor dem Haus gelandet. Verletzt worden sei niemand. Zu der genauen Höhe des Gebäudes wollte die Polizei keine Angaben machen - laut eines Pressesprechers wurde die Tasse aber aus einer Höhe von «etlichen Metern» geworfen. Ob die Männer sich kannten und ob es eine gemeinsame Vorgeschichte gab, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

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