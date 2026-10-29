Aus Korb gesprungen: Katze löst laut Besitzerin Unfall aus

Herdwangen-Schönach (dpa/lsw) - Eine Katze hat laut Aussagen ihrer Besitzerin einen Autounfall verursacht - eine leicht verletzte Person und ein Totalschaden sind die Folge. Wie die Polizei mitteilte, transportierte die 33 Jahre alte Autofahrerin ihr Haustier in Herdwangen-Schönach (Landkreis Sigmaringen) in einem Korb auf dem Beifahrersitz. Plötzlich sei die Katze aus dem offenen Korb gesprungen. Die Fahrerin habe sie festhalten wollen und dabei die Kontrolle über ihr Auto verloren.

Den Angaben nach kam der Wagen sodann nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Baumstumpf und kam im Grünstreifen zum Stehen. Die Frau wurde leicht verletzt. Der drei Jahre alte Sohn der Frau, der auf der Rückbank saß, sowie die Katze blieben der Polizei zufolge unverletzt. Der Wagen allerdings erlitt einen Totalschaden.

«In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass auch Tiere als Ladung anzusehen sind und während der Fahrt entsprechend gesichert werden müssen», hieß es.