Ausgebüxt Richtung Rennbahn - Polizei muss Rinder einfangen
Rund zehn Rinder machen sich in Iffezheim selbstständig und sind nahe der Galopprennbahn unterwegs.
Iffezheim (dpa/lsw) - Rund zehn ausgebüxte Rinder haben am frühen Sonntagmorgen in Iffezheim (Kreis Rastatt) einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die Tiere waren gegen 7.00 Uhr auf einer Straße in Richtung der bekannten Galopprennbahn Iffezheim unterwegs, wie die Polizei mitteilte.
Zwei Streifenwagenbesatzungen rückten aus, um die Tiere von der Fahrbahn zu bringen. Mit Geduld und Streicheleinheiten gelang es den Beamten schließlich, die Rinder auf eine nahe gelegene Weide zu lotsen, wie die Polizei berichtete.
Der verständigte Besitzer habe die Tiere dort wohlbehalten in Empfang genommen. Warum die Rinder ausgebüxt waren und ob sie tatsächlich einen Ausflug zur Rennbahn geplant hatten, blieb laut Polizeimitteilung unklar.