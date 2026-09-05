Santagada gewinnt Stutenpreis in Iffezheim
Das Stutenrennen auf der Galopprennbahn in Iffezheim wird spannend. Erst spät fällt die Entscheidung.
Iffezheim (dpa/lsw) - Die vier Jahre alte Stute Santagada hat sich auf der Galopprennbahn in Iffezheim den Sieg im mit 70.000 Euro dotierten T. von Zastrow-Stutenpreis gesichert. Vor 12.500 Zuschauern entschied die von Bauyrzhan Murzabayev gerittene Siegerin ein spannendes Finish knapp zu ihren Gunsten und verwies die Französin Light the Ghost (Marvin Grandin) und Innora (Leon Wolff) auf die Plätze im Feld der neun Teilnehmerinnen.
Erst spät in der Zielgeraden fand Jockey Murzabayev mit Santagada die entscheidende Lücke. «Ich bin 1.000 Tode gestorben», urteilte Besitzer Helmut von Finck nach dem Rennen, «zum Glück ging die Lücke noch auf.»
Diese nutzte die Stute zu ihrem achten Karrieresieg beim 15. Start und einer Steigerung der Karrieregewinnsumme auf 280.830 Euro. Peter Schiergen trainiert Santagada in Köln.