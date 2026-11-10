Brände

Aussiedlerhof in Flammen - 400 Schweine verendet

Bei einem Brand im Main-Tauber-Kreis sind 400 Schweine getötet worden. 800 weitere Tiere blieben unverletzt.

Durch den Brand starben 400 Tiere. (Symbolfoto) Foto: Soeren Stache/dpa
Durch den Brand starben 400 Tiere. (Symbolfoto)

Creglingen (dpa/lsw) - Bei einem Brand auf einem Aussiedlerhof in Creglingen (Main-Tauber-Kreis) sind 400 Schweine verendet. Am Dienstagnachmittag war im Stall einer Schweineaufzucht aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen, wie die Polizei am Abend mitteilte. 800 weitere Schweine blieben laut den Angaben unverletzt und wurden unter Aufsicht des Veterinäramtes abtransportiert. 

Mindestens 110 Einsatzkräfte von Feuerwehr und THW waren im Einsatz. Die Löscharbeiten dauern an. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund zwei Millionen Euro. Menschen wurden nicht verletzt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Feuer auf Hof - weniger Tiere verendet als befürchtet
Brand auf Geflügelhof

Feuer auf Hof - weniger Tiere verendet als befürchtet

Nach dem Feuer auf einem Geflügelhof steht fest: Etwa 400 Tiere sind tot. Die Brandursache ist weiter unklar, Strohballen brennen noch immer.

21.09.2026

Tote Schweine und Schaden in Millionenhöhe bei Brand
Folgenschwerer Brand

Tote Schweine und Schaden in Millionenhöhe bei Brand

In einer Fahrzeughalle bricht ein Feuer aus. Dann greifen die Flammen auf einen Schweinestall über. Das hat schlimme Folgen für die Tiere.

10.09.2025

Tote Tiere und Millionenschaden nach Schweinestall-Brand
Großbrand

Tote Tiere und Millionenschaden nach Schweinestall-Brand

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückt in Schwaben zu einem brennenden Stall aus. Hunderte Schweine verenden. Die Ursache ist noch unklar.

01.06.2025

Feuer

Schweinestall gerät in Brand - sieben Tiere verenden

Von einem Pferdeanhänger breitet sich ein Feuer auf einen Schweinestall aus. Für die Tiere ist jede Hilfe zu spät.

25.08.2024

Biberach

Schweinetransporter kippt um: 55 Tiere verendet

24.03.2023