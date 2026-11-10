Aussiedlerhof in Flammen - 400 Schweine verendet
Bei einem Brand im Main-Tauber-Kreis sind 400 Schweine getötet worden. 800 weitere Tiere blieben unverletzt.
Creglingen (dpa/lsw) - Bei einem Brand auf einem Aussiedlerhof in Creglingen (Main-Tauber-Kreis) sind 400 Schweine verendet. Am Dienstagnachmittag war im Stall einer Schweineaufzucht aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen, wie die Polizei am Abend mitteilte. 800 weitere Schweine blieben laut den Angaben unverletzt und wurden unter Aufsicht des Veterinäramtes abtransportiert.
Mindestens 110 Einsatzkräfte von Feuerwehr und THW waren im Einsatz. Die Löscharbeiten dauern an. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund zwei Millionen Euro. Menschen wurden nicht verletzt.