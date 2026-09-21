Brand auf Geflügelhof

Feuer auf Hof - weniger Tiere verendet als befürchtet

Nach dem Feuer auf einem Geflügelhof steht fest: Etwa 400 Tiere sind tot. Die Brandursache ist weiter unklar, Strohballen brennen noch immer.

Nach neuen Erkenntnissen verendeten bei dem Feuer etwa 400 Tiere. Foto: Nicklas Walther/onw-images/dpa
Nach neuen Erkenntnissen verendeten bei dem Feuer etwa 400 Tiere.

Grosselfingen (dpa/lsw) - Durch das Feuer auf einem Geflügelhof in Grosselfingen sind weniger Tiere gestorben als zunächst angenommen wurde. Etwa 400 Tiere seien tot, sagte ein Polizeisprecher. In einer ersten Mitteilung hatte die Polizei von etwa 600 verendeten Gänsen und Hühnern auf dem Hof im Zollernalbkreis berichtet. Die Ursache des Feuers mit Millionenschaden sei weiterhin unklar. 

Strohballen seien im Innern immer noch am Brennen, sagte ein Polizeisprecher. Sie müssten erst mit einem Bagger auseinandergezogen werden. Die Ballen seien sehr heiß, sagte der Polizeisprecher. Deswegen sei es fraglich, ob Experten sich den Brand im Laufe des Tages anschauen könnten.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte am Samstagnachmittag hatten Teile des Hofes laut Polizei schon komplett in Brand gestanden. In einer Halle waren demnach teure landwirtschaftliche Maschinen untergebracht. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Bei dem Einsatz wurden zwei Feuerwehrleute laut Polizei leicht verletzt.

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