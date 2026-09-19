Bei Feuer auf Geflügelhof entsteht Millionenschaden

Grosselfingen (dpa/lsw) - Bei einem Brand auf einem Geflügelhof in Grosselfingen im Zollernalbkreis ist nach Angaben der Polizei ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Nach ersten Erkenntnissen verendeten etwa 600 Gänse und Hühner. Das Feuer auf dem Aussiedlerhof war aus bislang unbekannter Ursache am Nachmittag ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Mehrere Anrufer, teils aus Nachbargemeinden, meldeten aufsteigenden Rauch.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte hätten Teile des Hofes bereits in Vollbrand gestanden, teilte die Polizei mit. In einer Halle waren demnach teure landwirtschaftliche Maschinen untergebracht.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Zwei Feuerwehrleute wurden laut Polizei leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Feuer konnte am frühen Abend unter Kontrolle gebracht werden, jedoch gab es zunächst noch Löscharbeiten auf dem Hof.