Ausstellung zeigt Arbeit des Teamfotografen des DFB

Wetzlar (dpa/lhe) - Eine Ausstellung in Wetzlar zeigt anlässlich der Fußball-EM Fotos des DFB-Teamfotografen Philipp Reinhard. Er hält Situationen aus Trainings, unscheinbare Momente vom Spielfeldrand oder auch nahe Momentaufnahmen fest, wie der Kamerahersteller Leica Camera AG am Donnerstag in Wetzlar mitteilte. Reinhard begleite seit 2017 die Nationalmannschaft als Teamfotograf. Im Portfolio seien zahlreiche Länderspiele, Trainings und Meisterschaften. Auch für die Teamfotos und Porträts der Spieler sei er verantwortlich. Die Ausstellung mit dem Titel «Schwarz, Rot, Gold!» laufe vom 14. Juni bis zum 1. September im Café Leitz in der Leica-Welt, wo der Kamerahersteller seinen Firmensitz hat.