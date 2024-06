«Major Tom» offizielle Torhymne der DFB-Nationalteams

Bei der Männer-Auswahl würde das Lied in der kommenden Woche nach Torerfolgen in den EM-Testspielen am Montag in Nürnberg gegen die Ukraine sowie am Freitag in Mönchengladbach gegen Griechenland gespielt werden - nicht aber bei der Europameisterschaft im eigenen Land. Für das Turnier (14. Juni bis 14. Juli) legt die Europäische Fußball-Union UEFA die Tormusik fest. Die Frauen-Auswahl spielt am 4. Juni in der EM-Qualifikation in Polen.