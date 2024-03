DFB-Auswahl künftig «völlig losgelöst» bei Toren?

Aktuell wird bei DFB-Toren der Song «Kernkraft 400» von Zombie Nation gespielt, dafür hatten sich die Fans in einer Abstimmung des Deutschen Fußball-Bundes Mitte 2019 entschieden. Auch beim kommenden Heimspiel an diesem Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Frankfurt gegen die Niederlande würde im Fall eines Tores dieses Lied gespielt, wie der DFB dem Portal t-online.de mitteilte. In weiteren Testspiele vor dem Heim-Turnier trifft die Nationalmannschaft am 3. Juni in Nürnberg auf die Ukraine sowie am 7. Juni in Mönchengladbach auf Griechenland.