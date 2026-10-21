Schwerer Arbeitsunfall

Auszubildender stürzt fünf Meter vom Dach – schwer verletzt

Eine Holzplatte bricht, ein 18-Jähriger stürzt auf einen Betonboden: Was die Polizei nach einem schweren Arbeitsunfall in Langenau jetzt prüft.

Der 18-Jährige trat neben die Laufbohlen und stürzte in die Tiefe. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Der 18-Jährige trat neben die Laufbohlen und stürzte in die Tiefe. (Symbolbild)

Langenau (dpa) - Bei Arbeiten auf dem Dach eines Neubaus in Langenau im Alb-Donau-Kreis ist ein Auszubildender schwer verletzt worden. Der 18-Jährige stürzte fünf Meter in die Tiefe, wie die Polizei mitteilte.

Ersten Erkenntnissen zufolge trat der junge Mann am Dienstagmorgen neben die Stege, die den Handwerkern als sicherer Arbeitsweg dienen. Eine Holzplatte brach nach Angaben der Polizei durch, woraufhin der 18-Jährige rund fünf Meter tief auf den Betonboden des Gebäudes stürzte. 

Rettungsdienst und Notarzt versorgten den Schwerverletzten vor Ort. Anschließend kam er in eine Klinik. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang. Dabei soll auch geprüft werden, ob die Arbeitsschutzvorschriften eingehalten wurden.

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