Kriminalität

Auto aufgebrochen - Zeugin verfolgt davonrasenden Räuber

Ein Portemonnaie-Dieb versprüht Pfefferspray und flieht mit einem bereitstehenden Fahrzeug. Doch eine Autofahrerin nimmt die Verfolgung auf - Passanten helfen mit Hinweisen.

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. (Symbolbild)

Frankfurt (dpa/lhe) - Ein Portemonnaie-Diebstahl aus einem geparkten Auto in Frankfurt-Sachsenhausen hat dramatische Szenen nach sich gezogen: Der Pkw-Besitzer kehrte noch während der Tat am Samstagabend zurück - und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit dem Täter, wie die Polizei miteilte. Dabei sprühte der rund 50 Jahre alte Räuber dem 39-jährigen Autobesitzer Pfefferspray ins Gesicht.

Dann sprang der Täter mitsamt der Beute in ein bereitstehendes Fahrzeug, an dessen Steuer ein ebenfalls etwa 50 Jahre alter Mann saß. Eine Autofahrerin habe das Geschehen beobachtet und die Verfolgung aufgenommen, hieß es weiter. Der Fluchtwagen sei mit gefährlichen Fahrmanövern und deutlich überhöhter Geschwindigkeit davongerast.

Passanten hätten der 39-Jährigen währenddessen immer wieder Hinweise auf den Standort des Fluchtwagens geliefert. Die Frau habe außerdem die Polizei informiert, die kurze Zeit später das verlassene Fluchtfahrzeug gefunden habe. Die Fahndung nach dem Fahrer des Wagens und dem Dieb laufe nun.

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