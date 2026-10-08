43 Autos gestohlen

Auto-Diebesbande festgenommen – 1,5 Millionen Euro Schaden

Spezialtechnik für Keyless-Go-Diebstähle, Festnahmen in drei Ländern und mehr als 1,5 Mio. Euro Schaden: Wie Ermittler einer internationalen Bande auf die Spur kamen.

Die Polizeien mehrerer Länder haben die Verdächtigen festgenommen. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Die Polizeien mehrerer Länder haben die Verdächtigen festgenommen. (Symbolbild)

Heilbronn (dpa) - Ermittler haben vier mutmaßliche Mitglieder einer international agierenden Bande von Autodieben festgenommen und ihr 43 Autodiebstähle in Bayern und Baden-Württemberg zugeordnet. Der Schaden soll sich auf rund 1,5 Millionen Euro belaufen. Bei Durchsuchungen in Tschechien und Polen stellten die Ermittle unter anderem Spezialtechnik für sogenannte Keyless-Go-Diebstähle sicher, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. 

Am Dienstag wurde demnach ein 24-jähriger Ukrainer im Großraum Prag festgenommen, der als mutmaßlicher Kopf der Bande gilt. In Polen nahmen Ermittler zeitgleich einen 27-jährigen Ukrainer fest, der als Logistiker fungiert haben soll. Ein weiterer Ukrainer wurde am selben Tag von italienischen Spezialkräften in Mailand festgenommen. 

Am Mittwoch erfolgte die Festnahme eines weiteren 34- oder 35-jährigen Ukrainers am Flughafen Prag. Die Gruppierung soll aus Tschechien und Polen heraus in 20 Fällen in Baden-Württemberg und in 23 Fällen in Bayern hochwertige Autos mit Keyless-Go-System gestohlen und nach Polen gebracht haben.

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Die Ermittlungen laufen seit 2024 und wurden von deutschen, tschechischen und polnischen Behörden gemeinsam mit Europol und Eurojust geführt.

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