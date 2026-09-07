Uhren-Diebstähle an Bahnhöfen - Schaden von 20.000 Euro
Unbekannte haben an zwei Bahnhöfen vier Bahnsteiguhren gestohlen. Wer war es und warum? Die Bundespolizei bittet um Hinweise.
Höfingen (dpa/lsw) - Ein Unbekannter hat zwei teure Bahnsteiguhren am Bahnhof Höfingen in Leonberg (Kreis Böblingen) gestohlen. Wie die Bundespolizei mitteilte, entwendete der Täter die Uhren bereits am 29. August. Jede der Uhren sei 5.000 Euro wert, funktioniere aber nur im Kabelnetz der Deutschen Bahn.
Wenig später, am vergangenen Dienstag (1. September), wurden laut Bundespolizei auch am Bahnhof Goldberg in Böblingen zwei Bahnhofsuhren gestohlen. Insgesamt sei also ein Schaden von 20.000 Euro entstanden. Die Bundespolizei ermittelt und sucht Zeuginnen und Zeugen.