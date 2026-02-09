Einbruch

Unbekannte stehlen Uhren und Goldmünzen aus Einfamilienhaus

Einbruch im Rhein-Neckar-Kreis: Diebe hebeln eine Tür auf, durchwühlen das ganze Haus und erbeuten Uhren und Goldmünzen. Der Schaden liegt bei mehreren Tausend Euro.

Die Unbekannten hebelten für die Tat eine Terrassentür auf und verschafften sich dadurch den Zutritt. (Symbolbild) Foto: Frank Rumpenhorst/dpa
Die Unbekannten hebelten für die Tat eine Terrassentür auf und verschafften sich dadurch den Zutritt. (Symbolbild)

Weinheim (dpa/lsw) - Unbekannte sind in ein Einfamilienhaus in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) eingebrochen und haben hochwertige Uhren sowie Goldmünzen gestohlen. Der insgesamt entstandene Schaden liegt bei mehreren Tausend Euro, wie die Polizei mitteilte.

Die Täter verschafften sich am Donnerstagabend gewaltsam Zutritt zu dem Haus im Weinheimer Stadtteil Oberflockenbach, indem sie eine Terrassentür aufhebelten. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen und wurden fündig. Das Dezernat für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizei Heidelberg hat die Ermittlungen dazu aufgenommen. Die Polizei bittet um Hinweise.

