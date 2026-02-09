Unbekannte stehlen Uhren und Goldmünzen aus Einfamilienhaus
Einbruch im Rhein-Neckar-Kreis: Diebe hebeln eine Tür auf, durchwühlen das ganze Haus und erbeuten Uhren und Goldmünzen. Der Schaden liegt bei mehreren Tausend Euro.
Weinheim (dpa/lsw) - Unbekannte sind in ein Einfamilienhaus in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) eingebrochen und haben hochwertige Uhren sowie Goldmünzen gestohlen. Der insgesamt entstandene Schaden liegt bei mehreren Tausend Euro, wie die Polizei mitteilte.
Die Täter verschafften sich am Donnerstagabend gewaltsam Zutritt zu dem Haus im Weinheimer Stadtteil Oberflockenbach, indem sie eine Terrassentür aufhebelten. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen und wurden fündig. Das Dezernat für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizei Heidelberg hat die Ermittlungen dazu aufgenommen. Die Polizei bittet um Hinweise.