Unfälle

Auto erfasst Frau auf Gehweg – 54-Jährige schwer verletzt

Schockmoment auf dem Gehweg: Ein Autofahrer übersieht zwei Frauen, eine wird schwer verletzt.

Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Esslingen (dpa/lsw) - Ein Autofahrer hat in Esslingen am Neckar (Kreis Esslingen) beim Verlassen eines Autohausgeländes eine Fußgängerin mit seinem Wagen schwer verletzt. Eine zweite Passantin blieb unverletzt, wie die Polizei mitteilte. 

Demnach wollte der 51-Jährige am Mittwoch aus der Hofausfahrt des Autohauses auf die Straße einfahren. Dabei soll er zwei Frauen übersehen haben, die gerade den Gehweg passierten. Das Auto erfasste eine 54-Jährige, die daraufhin stürzte. Sie wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

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