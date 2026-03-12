Auto erfasst Fußgänger – 76-Jähriger schwer verletzt
Ein älterer Mann wird in Kassel von einem rückwärts fahrenden Auto erfasst und schwer verletzt. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht.
Kassel (dpa/lhe) - Ein 76 Jahre alter Fußgänger ist in Kassel von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Lebensgefahr bestehe nicht, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde in eine Klinik gebracht. Er war am Morgen auf einem Gehweg im Stadtteil Bettenhausen gelaufen, als ein Auto rückwärts aus einer Ausfahrt gesteuert wurde. Das Heck erfasste den Fußgänger, dieser stürzte auf die Straße.