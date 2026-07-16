Auto fährt auf Gehweg - fünf Verletzte
In Kassel verliert eine Frau die Kontrolle über ihren Wagen. Sie gerät auf den Gehweg. Mehrere Passanten sowie die Autofahrerin werden verletzt.
Kassel (dpa/lhe) - Ein Autofahrerin ist in Kassel mit ihrem Wagen auf einen Gehweg gefahren und hat dort vier Menschen leicht verletzt. Auch die 32-Jährige selbst habe bei dem Unfall am Mittwochnachmittag leichte Verletzungen erlitten, teilte die Polizei mit. Ihre beiden ein und drei Jahre alten Kinder im Wagen seien nicht verletzt worden.
Nach den bisherigen Ermittlungen hatte die Frau beim Anfahren aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Das Auto geriet auf den Gehweg und kollidierte dort mit geparkten E-Scootern und mehreren Verkehrsschildern. Zwei Menschen wurden durch umherfliegende Trümmerteile verletzt, zwei weitere erlitten Verletzungen, als sie dem Auto auswichen.