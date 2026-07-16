Auto fährt auf Gehweg - fünf Verletzte

Kassel (dpa/lhe) - Ein Autofahrerin ist in Kassel mit ihrem Wagen auf einen Gehweg gefahren und hat dort vier Menschen leicht verletzt. Auch die 32-Jährige selbst habe bei dem Unfall am Mittwochnachmittag leichte Verletzungen erlitten, teilte die Polizei mit. Ihre beiden ein und drei Jahre alten Kinder im Wagen seien nicht verletzt worden.