Auto fährt Fußgänger an - tödliche Verletzungen
Eine 45-Jährige kommt mit ihrem Auto aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab. Der Wagen erfasst einen Fußgänger - der 51-Jährige stirbt noch an der Unfallstelle.
Münzesheim (dpa/lsw) - Ein 51-jähriger Fußgänger ist in Münzesheim (Landkreis Karlsruhe) bei einem Unfall ums Leben gekommen. Laut Angaben der Polizei war eine 45-jährige Autofahrerin am Abend in Richtung Gochsheim unterwegs, als ihr Wagen aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort prallte das Auto frontal auf den Fußgänger. Der Mann wurde schwer verletzt und starb noch an der Unfallstelle. Für Unfallaufnahme, Rettung und Reinigung war die Eppinger Straße über mehrere Stunden in beide Richtungen voll gesperrt.