Von Auto erfasst: 25 Jahre alter Fußgänger stirbt
Ein junger Mann will am Abend die Bundesstraße 459 überqueren. Dann naht ein Auto - und es kommt zum Zusammenstoß.
Dietzenbach (dpa/lhe) - Ein 25 Jahre alter Fußgänger ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 459 in Dietzenbach (Landkreis Offenbach) ums Leben gekommen. Er wurde am Samstagabend von einem Auto erfasst, als er in Höhe eines Elektronikfachmarktes die Straße überqueren wollte, wie die Polizei mitteilte.
Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler kollidierte ein Auto mit dem Fußgänger. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der 25-Jährige schwerste Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle.
Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Der Wagen des 50 Jahre alten Fahrers wurde sichergestellt, zudem wurde eine Blutentnahme angeordnet.