Tödlicher Unfall auf B253: Fußgänger von Lkw erfasst
Ein Mann will eine Bundesstraße zu Fuß überqueren und tritt unvermittelt auf die Fahrbahn. Ein Lkw-Fahrer sieht ihn noch - kann aber nicht mehr rechtzeitig bremsen.
Rennertehausen (dpa/lhe) - Ein Fußgänger ist auf der Bundesstraße 253 im Landkreis Waldeck-Frankenberg im Dunkeln von einem Lkw erfasst worden und ums Leben gekommen. Der 60-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Der Mann habe am Abend versucht, die Bundesstraße zu Fuß zu überqueren, sagte ein Polizeisprecher. Der Lkw-Fahrer habe ihn erst in letzter Sekunde gesehen und nicht mehr rechtzeitig bremsen können, sagte der Sprecher. Die B253 wurde für mehrere Stunden voll gesperrt.