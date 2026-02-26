Landkreis Waldeck-Frankenberg

Tödlicher Unfall auf B253: Fußgänger von Lkw erfasst

Ein Mann will eine Bundesstraße zu Fuß überqueren und tritt unvermittelt auf die Fahrbahn. Ein Lkw-Fahrer sieht ihn noch - kann aber nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Der Versuch des Fußgängers, die Straße zu überqueren, endete tödlich. (Symbolfoto) Foto: Frank Rumpenhorst/dpa
Der Versuch des Fußgängers, die Straße zu überqueren, endete tödlich. (Symbolfoto)

Rennertehausen (dpa/lhe) - Ein Fußgänger ist auf der Bundesstraße 253 im Landkreis Waldeck-Frankenberg im Dunkeln von einem Lkw erfasst worden und ums Leben gekommen. Der 60-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Der Mann habe am Abend versucht, die Bundesstraße zu Fuß zu überqueren, sagte ein Polizeisprecher. Der Lkw-Fahrer habe ihn erst in letzter Sekunde gesehen und nicht mehr rechtzeitig bremsen können, sagte der Sprecher. Die B253 wurde für mehrere Stunden voll gesperrt.

