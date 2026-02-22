Auto fährt gegen Verteilerkasten – Stromausfall
Nach einem Unfall in Wiesbaden sind Wohnhäuser im Umkreis von hundert Metern ohne Strom. Der Autofahrer war laut Polizei «erheblich alkoholisiert».
Wiesbaden (dpa/lhe) - Weil ein 26-Jähriger mit seinem Auto in einen Stromverteilerkasten in Wiesbaden gefahren ist, gibt es in manchen Häusern keinen Strom. An dem Stromverteilerkasten sei ein erheblicher Schaden entstanden, teilte die Polizei mit.
«Durch den entstandenen Schaden und die erforderlichen Reparaturarbeiten sind die Wohnhäuser im Umkreis von ca. hundert Metern bis mindestens Sonntagnachmittag vom Stromnetz getrennt», schrieb die Polizei. Wie viele Haushalte davon betroffen waren, blieb unklar.
Der Autofahrer habe am frühen Sonntagmorgen die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Der Fahrer sei «erheblich alkoholisiert» gewesen, schrieb die Polizei. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.