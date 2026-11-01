Kreis Calw

Auto fährt in Gegenverkehr: Motorradfahrer schwer verletzt

Mutmaßlich unter Alkoholeinfluss verursacht ein Autofahrer einen Frontalzusammenstoß auf der Landstraße. Mit im Wagen: sein zwölfjähriger Sohn.

Neben dem Fahrer saß auch sein zwölfjähriger Sohn im Auto. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Neben dem Fahrer saß auch sein zwölfjähriger Sohn im Auto. (Symbolbild)

Altensteig (dpa/lsw) - Mutmaßlich unter Alkoholeinfluss hat ein Autofahrer im Kreis Calw einen Unfall gebaut, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der zwölfjährige Sohn des Mannes saß laut Polizeiangaben mit im Auto, das auf einer Landstraße bei Altensteig in den Gegenverkehr geraten war. Grund für den Unfall am Samstagabend war demnach vermutlich der Alkoholeinfluss.

Der entgegenkommende Motorradfahrer konnte dem Wagen nicht mehr ausweichen und prallte frontal gegen das Auto. Dabei erlitt er schwerste Verletzungen. Der 33-Jährige wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Der Autofahrer blieb den Angaben nach unverletzt - sein Sohn trug allerdings leichte Verletzungen davon. Der geschätzte Schaden lag bei etwa 10.000 Euro.

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