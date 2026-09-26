Auto fährt Steilhang runter - vier Verletzte
Ein Auto fährt in Zimmern ob Rottweil einen Steilhang hinab und landet in einem Wald. Bei dem Unfall werden mehrere Menschen verletzt.
Zimmern ob Rottweil (dpa/lsw) - Bei einem Autounfall in Zimmern ob Rottweil (Landkreis Rottweil) sind vier Menschen verletzt worden. Ihr Wagen war am Abend aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und einen Steilhang hinab geraten, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Das Auto kam erst in einem Wald zum Stehen. Eine Person wurde schwer, drei weitere Insassen leicht verletzt. Alle vier kamen in Krankenhäuser.