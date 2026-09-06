Unfall in Offenburg

Auto fährt über Rot – Motorradfahrer schwer verletzt

Ein Auto fährt laut Polizei nachts über eine rote Ampel. Es kommt zu einem folgenschweren Zusammenstoß.

Die Polizei ermittelt nach dem Unfall in Offenburg. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei ermittelt nach dem Unfall in Offenburg. (Symbolbild)

Offenburg (dpa/lsw) - Ein 58-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Offenburg schwer verletzt worden. Die 56-jährige Autofahrerin verletzte sich bei dem Unfall in der Nacht zum Sonntag leicht, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen missachtete die Frau eine rote Ampel, bevor es im Kreuzungsbereich zu dem Zusammenstoß kam. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 30.000 Euro.

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