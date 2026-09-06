Auto fährt über Rot – Motorradfahrer schwer verletzt
Ein Auto fährt laut Polizei nachts über eine rote Ampel. Es kommt zu einem folgenschweren Zusammenstoß.
Offenburg (dpa/lsw) - Ein 58-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Offenburg schwer verletzt worden. Die 56-jährige Autofahrerin verletzte sich bei dem Unfall in der Nacht zum Sonntag leicht, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen missachtete die Frau eine rote Ampel, bevor es im Kreuzungsbereich zu dem Zusammenstoß kam. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 30.000 Euro.