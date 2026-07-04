Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt
Crash an der Kreuzung: Ein Biker prallt in Buchen mit seinem Motorrad gegen ein Auto – es folgt Hubschrauber-Einsatz und Vollsperrung. Was die Polizei bisher weiß.
Buchen (dpa/lsw) - Ein 59 Jahre alter Motorradfahrer ist in Buchen im Neckar-Odenwald-Kreis mit einem Auto zusammengestoßen. Der Mann wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, wie die Polizei mitteilte.
Demnach war der Motorradfahrer am Nachmittag im Kreuzungsbereich mit seiner Maschine gegen das Auto einer 53-Jährigen geprallt. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zum Zusammenstoß, als der Mann die Landstraße befuhr und die Autofahrerin diese queren wollte. Der Motorradfahrer wurde per Hubschrauber, die Autofahrerin mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.
Laut Polizei entstand an den beiden Fahrzeugen ein Schaden von rund 20.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße voll gesperrt.