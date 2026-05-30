Hubschrauber im Einsatz

Motorradfahrer kollidiert mit Auto – zwei Schwerverletzte

Crash beim Überholen: Ein Biker übersieht ein Auto und prallt danach noch in ein weiteres. Ein Rettungshubschrauber landet.

Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten Biker in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten Biker in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Hermaringen (dpa/lsw) - Zwei Menschen sind bei einem Motorradunfall bei Hermaringen (Landkreis Heidenheim) schwer verletzt worden. Der 45-jährige Motorradfahrer habe beim Überholen ein entgegenkommendes Auto übersehen, teilte die Polizei mit. Er kollidierte mit dem Auto, dessen 23 Jahre alte Fahrerin ebenfalls schwer verletzt wurde.

Danach prallte er noch gegen ein weiteres Auto und das Motorrad blieb nach rund 40 Metern liegen. Der Biker kam per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

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