Zusammenstoß im Gegenverkehr

Motorradfahrer kollidiert mit Auto - schwer verletzt

Ein 62-jähriger Autofahrer übersieht beim Abbiegen einen Motorradfahrer. Die Kollision endet für den Biker mit schweren Verletzungen.

Der Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa
Der Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Rottweil (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer ist mit einem Auto im Gegenverkehr kollidiert und schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge übersah der 62-jährige Fahrer des Wagens den Biker, als er in Rottweil links abbiegen wollte, wie die Polizei mitteilte. Der 55-jährige Motorradfahrer sei mit der rechten Fahrzeugseite des Autos kollidiert und gestürzt. Er kam demnach mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

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