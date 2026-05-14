Motorradfahrer kollidiert mit Auto - schwer verletzt
Ein 62-jähriger Autofahrer übersieht beim Abbiegen einen Motorradfahrer. Die Kollision endet für den Biker mit schweren Verletzungen.
Rottweil (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer ist mit einem Auto im Gegenverkehr kollidiert und schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge übersah der 62-jährige Fahrer des Wagens den Biker, als er in Rottweil links abbiegen wollte, wie die Polizei mitteilte. Der 55-jährige Motorradfahrer sei mit der rechten Fahrzeugseite des Autos kollidiert und gestürzt. Er kam demnach mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.