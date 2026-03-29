Auto gerät auf Gegenfahrbahn - B27 bei Sontra gesperrt

Sontra (dpa/lhe) - Nach einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 27 mit drei teils schwer verletzten Menschen ist die Fahrbahn im nordhessischen Werra-Meißner-Kreis zurzeit in beiden Richtungen voll gesperrt. Nach Angaben der Polizei gerieten ein 81-jähriger Autofahrer und seine 77-jährige Beifahrerin am Nachmittag aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Ihr Auto kollidierte demnach zwischen Sontra und Sontra-Berneburg mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 54-Jährigen.

Die 54-Jährige wurde im Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden, wie es hieß. Sie, die 77-Jährige und der 81-jährige Fahrer seien zum Teil mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht worden.

Durch umherfliegende Trümmerteile wurde laut Polizei noch ein drittes Auto beschädigt. Zur Rekonstruktion des Unfallherganges wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter herangezogen.