Lahn-Dill-Kreis

Auto gerät in Gegenverkehr - Zwei Menschen schwer verletzt

Vermutlich fährt ein 20-Jähriger zu schnell in die Kurve. Er verliert die Kontrolle über seinen Wagen - mit schlimmen Folgen.

Die Schwerverletzten kamen in Krankenhäuser. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Die Schwerverletzten kamen in Krankenhäuser. (Symbolbild)

Eschenburg (dpa/lhe) - Ein 20-Jähriger ist mit seinem Auto im Lahn-Dill-Kreis auf die Gegenfahrbahn geraten, dabei sind er und eine 31-Jährige schwer verletzt worden. Der 20-Jährige habe zwischen Dillenburg-Oberscheld und Eschenburg-Hirzenhain vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit in einer Kurve die Kontrolle über den Wagen verloren, teilte die Polizei mit. Auf der Gegenfahrbahn stieß er mit dem Auto der 31-Jährigen zusammen. Beide kamen schwer verletzt in Krankenhäuser. 

Den Schaden schätzte die Polizei auf 40.000 Euro. An beiden Autos sei Totalschaden entstanden, hieß es. Die Staatsanwaltschaft beauftragte den Angaben zufolge einen Sachverständigen mit der Untersuchung des Unfallhergangs.

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