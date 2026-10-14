Auto gerät in Gegenverkehr - Zwei Menschen schwer verletzt

Eschenburg (dpa/lhe) - Ein 20-Jähriger ist mit seinem Auto im Lahn-Dill-Kreis auf die Gegenfahrbahn geraten, dabei sind er und eine 31-Jährige schwer verletzt worden. Der 20-Jährige habe zwischen Dillenburg-Oberscheld und Eschenburg-Hirzenhain vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit in einer Kurve die Kontrolle über den Wagen verloren, teilte die Polizei mit. Auf der Gegenfahrbahn stieß er mit dem Auto der 31-Jährigen zusammen. Beide kamen schwer verletzt in Krankenhäuser.