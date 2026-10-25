Unfälle

Auto kollidiert beim Abbiegen mit Stadtbahn

Eine 27-jährige Autofahrerin übersieht eine Stadtbahn - es kommt zum Zusammenstoß. Die Fahrerin soll bei Rot gefahren sein.

Bei dem Unfall gibt es keine Verletzten. (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/dpa
Bei dem Unfall gibt es keine Verletzten. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Eine Autofahrerin ist in Stuttgart mit einer Stadtbahn zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, war die 27-Jährige an einer Kreuzung mutmaßlich bei Rot abgebogen. Dadurch kam es zur Kollision mit der in die gleiche Richtung fahrenden Stadtbahn der Linie U14.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Nach Angaben der Beamten entstand ein Schaden von rund 35.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war der Stadtbahnverkehr zeitweise eingeschränkt.

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