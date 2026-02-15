Unfall in Stuttgart

Auto kollidiert mit Stadtbahn - drei Verletzte

Eine Autofahrerin biegt rechts ab. Dabei übersieht sie das Abbiegeverbot und eine heranfahrende Stadtbahn.

Drei Menschen mussten vom Rettungsdienst medizinisch versorgt werden. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa
Drei Menschen mussten vom Rettungsdienst medizinisch versorgt werden. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Bei einem Zusammenstoß zwischen einer Stadtbahn und einem Auto in Stuttgart sind drei Menschen leicht verletzt worden. Eine 58-jährige Autofahrerin sei verbotswidrig rechts abgebogen und dann mit einer Bahn zusammengestoßen, die in die gleiche Richtung fuhr, teilte die Polizei mit.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Die Fahrerin, ihre Beifahrerin und der Stadtbahnführer wurden demnach am Samstag leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Es entstand zudem ein Sachschaden von etwa 40.000 Euro.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Kollision in Karlsruhe: Autofahrerin übersieht Straßenbahn
Unfall

Kollision in Karlsruhe: Autofahrerin übersieht Straßenbahn

Eine 69-jährige Fahrerin möchte in Karlsruhe eine Straße überqueren. Doch von links fährt eine Straßenbahn heran. Es kommt zum Crash.

29.10.2025

Verbotenes Abbiegen – Auto kracht in Stuttgarter Stadtbahn
Unfall

Verbotenes Abbiegen – Auto kracht in Stuttgarter Stadtbahn

In Stuttgart missachtet ein Fahrer ein Abbiegeverbot und kollidiert mit einer Stadtbahn der Linie U2. Drei Menschen werden leicht verletzt.

14.10.2025

Unfall zwischen Auto und Stadtbahn - Frau schwer verletzt
Zusammenstoß

Unfall zwischen Auto und Stadtbahn - Frau schwer verletzt

Ein Auto und eine Stadtbahn stoßen in Stuttgart zusammen. Die Pkw-Fahrerin wird schwer verletzt. Eine mögliche Ursache für den Unfall steht bereits im Raum.

14.09.2025

Stadtbahn kollidiert mit Auto – Frau schwer verletzt
Unfall

Stadtbahn kollidiert mit Auto – Frau schwer verletzt

Eine Stadtbahn stößt mit einem Kleinwagen zusammen. Es gibt Verletzte. Und eine zentrale U-Bahn-Strecke in Stuttgart wird zwischenzeitlich gesperrt. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

29.07.2025

Mann von Stadtbahn erfasst und schwer verletzt
Polizei

Mann von Stadtbahn erfasst und schwer verletzt

Ein Fußgänger läuft in Ostfildern über einen Bahnübergang - und übersieht eine heranfahrende Stadtbahn. Es kommt zum Zusammenstoß.

01.04.2025