Auto kollidiert mit Stadtbahn - drei Verletzte
Eine Autofahrerin biegt rechts ab. Dabei übersieht sie das Abbiegeverbot und eine heranfahrende Stadtbahn.
Stuttgart (dpa/lsw) - Bei einem Zusammenstoß zwischen einer Stadtbahn und einem Auto in Stuttgart sind drei Menschen leicht verletzt worden. Eine 58-jährige Autofahrerin sei verbotswidrig rechts abgebogen und dann mit einer Bahn zusammengestoßen, die in die gleiche Richtung fuhr, teilte die Polizei mit.
Die Fahrerin, ihre Beifahrerin und der Stadtbahnführer wurden demnach am Samstag leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Es entstand zudem ein Sachschaden von etwa 40.000 Euro.