Auto kollidiert mit Zug – Bahnverkehr gestoppt
Ein Auto stößt an einem Bahnübergang mit einem Zug zusammen. Der Bahnverkehr ist eingestellt. Was bisher bekannt ist.
Gengenbach (dpa/lsw) - Ein Autofahrer ist an einem Bahnübergang in Gengenbach (Ortenaukreis) mit einem durchfahrenden Zug kollidiert. Das teilte die Polizei mit. Die rund 200 Passagiere im Zug seien unverletzt. Der Bahnverkehr sei auf der Strecke eingestellt worden.
Der Vorfall ereignete sich gegen 11.00 Uhr. Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei seien im Einsatz, auch ein Rettungshubschrauber wurde gerufen. Wie viele Menschen im Auto waren und ob sie verletzt wurden, ist noch unklar.