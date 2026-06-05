Autofahrer bei Kollision mit Zug schwer verletzt
Ein Regionalzug erfasst ein Auto an einem Bahnübergang in Fritzlar: Der Autofahrer wird schwer verletzt. Auch Fahrgäste im Zug kommen zu Schaden.
Fritzlar (dpa/lhe) - An einem unbeschrankten Bahnübergang in Fritzlar im Schwalm-Eder-Kreis ist ein Regionalexpress mit einem Auto kollidiert. Der Fahrer des Pkw sei bei dem Unfall schwer verletzt worden, wie eine Sprecherin der Bundespolizei Kassel mitteilte.
Demnach habe der 71-jährige die Gleise überqueren wollen und dabei aus bislang ungeklärten Gründen den Zug übersehen. Trotz einer Notbremsung des Lokführers habe der Zusammenstoß nicht verhindert werden können. Das Auto sei mehrere Meter mitgeschleift worden - die Feuerwehr habe den Mann aus seinem Auto befreien müssen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie die Bundespolizei mitteilte. Sein Zustand sei weiterhin kritisch.
In der Regionalbahn seien vier Menschen leicht verletzt worden. Die Bahnstrecke zwischen Bad Wildungen und Fritzlar war nach dem Unfall zwischenzeitlich in beide Richtungen gesperrt, ist nun aber wieder freigegeben.