Autofahrer bei Kollision mit Zug schwer verletzt

Fritzlar (dpa/lhe) - An einem unbeschrankten Bahnübergang in Fritzlar im Schwalm-Eder-Kreis ist ein Regionalexpress mit einem Auto kollidiert. Der Fahrer des Pkw sei bei dem Unfall schwer verletzt worden, wie eine Sprecherin der Bundespolizei Kassel mitteilte.

Demnach habe der 71-jährige die Gleise überqueren wollen und dabei aus bislang ungeklärten Gründen den Zug übersehen. Trotz einer Notbremsung des Lokführers habe der Zusammenstoß nicht verhindert werden können. Das Auto sei mehrere Meter mitgeschleift worden - die Feuerwehr habe den Mann aus seinem Auto befreien müssen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie die Bundespolizei mitteilte. Sein Zustand sei weiterhin kritisch.