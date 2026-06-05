Notfall im Bahnverkehr

Zug kollidiert in Tschechien mit Lastwagen

Ein unbeschrankter Bahnübergang wird zum Schauplatz eines schweren Unfalls. Die Ermittlungen zur Ursache laufen noch. Alkohol spielte der Polizei zufolge aber keine Rolle.

Bei Prostejov in Tschechien sind ein Personenzug und ein Lastwagen zusammengestoßen. Foto: Peøina Ludìk/CTK/dpa
Bei Prostejov in Tschechien sind ein Personenzug und ein Lastwagen zusammengestoßen.

Prostejov (dpa) - An einem Bahnübergang in Tschechien ist ein Personenzug mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Acht Menschen seien verletzt worden und ins Krankenhaus gekommen, berichtete die Agentur CTK unter Berufung auf den Rettungsdienst. Sie hätten überwiegend Prellungen und Schürfwunden erlitten.

Auf Bildern war zu sehen, dass der vordere Teil des zweiteiligen Triebwagens bei dem Aufprall entgleiste. Zu der Kollision kam es an einem unbeschrankten Bahnübergang bei Prostejov, rund 200 Kilometer östlich von Prag. Neben mehreren Rettungswagen waren auch zwei Hubschrauber an der Unfallstelle im Einsatz.

Kein Alkohol im Spiel

Polizei und Eisenbahninspektion nahmen Ermittlungen zur genauen Ursache des Vorfalls auf. Tests auf Alkohol fielen sowohl bei dem Lkw-Fahrer als auch bei dem Lokführer negativ aus, wie die Polizei bei X mitteilte. Auf der Strecke zwischen den Städten Prostejov und Kostelec na Hane wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. 

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Tschechien verfügt über eines der dichtesten Eisenbahnnetze in Europa. Die Gesamtstreckenlänge beträgt mehr als 9.300 Kilometer.

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