Auto kommt von A7 ab – zwei Menschen schwer verletzt
Im Kreis Heidenheim kommt ein Fahrer mit seinem Wagen von der Autobahn ab und bleibt daneben liegen. Was bislang bekannt ist.
Niederstotzingen (dpa/lsw) - Bei einem Unfall auf der Autobahn 7 im Kreis Heidenheim sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Laut einem Polizeisprecher kam der Fahrer mit dem Auto am Nachmittag aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab.
Der Wagen sei neben der Autobahn bei Niederstotzingen liegengeblieben, die beiden Insassen seien eingeklemmt und schwer verletzt worden. Mehr Details waren zunächst nicht bekannt. Größere Beeinträchtigungen für andere Verkehrsteilnehmer gibt es laut dem Sprecher nicht: Lediglich der Standstreifen sei blockiert.