Steinheim (dpa/lsw) - Eine Autofahrerin ist mit ihrem einjährigen Kind im Wagen von der B466 bei Steinheim am Albuch (Kreis Heidenheim) abgekommen. Das Auto überschlug sich und landete auf dem Dach im Straßengraben, wie die Polizei mitteilte.

Die 41-Jährige und ihr Kind, das sich im Babysafe befand, blieben demnach unverletzt. Rettungskräfte und auch die Feuerwehr waren laut Polizei im Einsatz. Die Bundesstraße war nach dem Unfall am Donnerstagvormittag zeitweise gesperrt. Warum die Frau von der Straße abkam, sei noch unklar. Der Schaden wird den Angaben zufolge auf 14.000 Euro geschätzt.